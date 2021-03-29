Пенсионерку из Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Севастопольский горсуд приговорил местную жительницу Галину Довгополую к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновной в госизмене.

Как сообщила пресс-служба суда, уроженка Бахчисарая 1955 года рождения сотрудничала с Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Установлено, что женщина собирала информацию об отдельном авиационном полку Черноморского флота.

Ранее в Крыму был задержан россиянин, собиравший по заданию украинской разведки информацию. У него изъято взрывное устройство.

Со слов задержанного, данные он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука.