В Югре от осложнений коронавируса умер настоятель храма в селе Казым

В селе Казым (село в Белоярском районе ХМАО) от последствий коронавируса умер настоятель храма в честь святителя Стефана Великопермского иерей Владимир (Ильиных), передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Он умер в 8.00 28 марта в окружной клинической больнице города Ханты-Мансийска после тяжёлой продолжительной болезни. Прощание с отцом Владимиром состоится 31 марта в посёлке Приобье по совершении Божественной литургии Преждеосвященных Даров. Возглавит чин отпевания епископ Югорский и Няганский Фотий", - сообщили агентству в Югорской епархии.

В официальном Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса говорится, что причиной смерти стали осложнения, вызванные новой инфекцией.