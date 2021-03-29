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Политика За рубежом
(2005) | Фото: Reuters

СМИ: Ватикан перед угрозой раскола из-за бунта немецких клириков

Ватикан находится в сложном положении в связи с протестами немецких клириков, которые взбунтовались против документа Конгрегации доктрины веры (известной в прошлом как инквизиции), запрещающего "благословлять" сожительство содомитов. Об этом пишет National Catholic Register.
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Как сообщалось ранее, протест подписали четверть от всех римо-католических клириков в Германии. А возглавил протест глава немецких римо-католиков Георг Бетцинг, который заявил, что будет игнорировать документ. Он сказал, что папа "не является папой во всех вопросах" и что епископы являются "частью правительства" римо-католической церкви (РКЦ). В римо-католицизме с его жесткой централизацией и подчинением римскому папе это похоже на бунт.

Источники издания сообщают, что два старших кардинала хотели доставить Бетцинга в Рим для отречения от своих слов, но римский папа Франциск не одобрил эту меру. И теперь в РКЦ существуют риски даже раскола.

Бетцинг и те, кто его поддерживают, хотят не только "благословения" содомии, но и женского священства и совместного причастия с протестантами. И вообще в РКЦ нужно очень многое модернизировать, в том числе катехизис, то есть свод вероучительных положений.

Кардинал Герхард Мюллер заявил, что что у него нет большой надежды на то, что Ватикан сможет как-то разрешить ситуацию. И сравнил это с ранними этапами Реформации, когда от РКЦ откололись протестанты, выступавшие за изменения в РКЦ.

Эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский пишет, что вопросы трансформации РКЦ в Германии настолько глубоко проникли в религиозную среду, что репрессии в отношении Бетцинга вызвали бы взрыв негодования. Бетцинг обеспечил ранее себе мощное прикрытие в виде лозунгов за прозрачность РКЦ и борьбы с сексуальными злоупотреблениями клириков.

"Ввиду этого любые репрессии тут же будут интерпретированы, что он жертва Ватикана, который пытается прикрыть педофилов. Франциск это прекрасно понимает и поэтому отказался от жестких мер. В то же время Ватикан оказался беспомощным что-то сделать с немецкими клириками, которые требуют реформ. Ситуация очень похожа не то, что происходило во времена Мартина Лютера, и по странному стечению обстоятельств ситуация опять разворачивается в Германии", - считает эксперт.

Он полагает, что у Ватикана два пути: или пойти на уступки немцам, или спровоцировать новый раскол. Также Вознесенский не исключает, что сам папа-иезуит поддерживает требования немцев и специально доводит ситуацию до кризиса, чтобы объявить изменения необходимостью из-за возможного раскола.

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СМИ: Ватикан перед угрозой раскола из-за бунта немецких клириков

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Теги: ватикан, содомия, гомосексуализм



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