В мэрию Челябинска подали уведомление о проведении митинга в защиту городского бора

В Челябинске экоактивисты подали в администрацию города уведомление о проведении митинга в защиту городского бора, передает корреспондент Накануне.RU.

"Власть не слышит никого и продолжает судиться с общественниками. ЗСО вероломно нарушают договоренности и снова пытаются отсудить участок в бору под строительство хирургического корпуса. Хотя Апелляционный суд г. Санкт-Петербурга уже дважды подтвердил своё решение о незаконности такого строительства и вывода земельного участка из границ ООПТ", - сообщила на своей странице в Facebook депутат совета Центрального района Елена Вахтина.

Акцию протеста планируют провести 10 апреля. По оценкам организаторов, в ней примут участие до 300 человек.

По словам Вахтиной, организаторы направили приглашение на митинг губернатору Алексею Текслеру.

Напомним, 26 декабря 2019 г. депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключили участок площадью в 4,2 га под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. В новом корпусе больницы планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб.

2 февраля Второй апелляционный суд во второй раз признал недействующем постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Законодательное собрание Челябинской области обжэаловало решение суда. Ответчик просит отменить апелляционное определение суда и принять новое решение об отказе в удовлетворении требований административных истцов.