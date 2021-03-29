Минтруд назвал размер средней пенсии в России

По данным Министерства труда и социальной защиты России средний размер пенсии в стране на 1 января 2021 года составил 15 744 руб. Об этом сообщила замминистра труда Ольга Баталина на круглом столе в Совете Федерации.

Страховые пенсии россиян в этом году (1 января) были проиндексированы на 6,3%. Социальные проиндексируют в апреле – на 3,4% - это ниже текущей годовой инфляции. Между тем, фракция "Единая Россия" на минувшей неделе не поддержала законопроекты оппозиционных фракций в Госдуме, предлагавшие вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров.