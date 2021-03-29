В Тюменской области ребенку захлопнувшейся дверью оторвало кончик пальца

В Тюменской области бригада "скорой помощи" оперативно помогла двухлетнему мальчику, который лишился фаланги пальца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Станции скорой медицинской помощи".

Кончика пальца мальчик лишился 28 марта, по недосмотру взрослых, закрывших дверь и не заметивших, что в дверном проеме подъезда была рука ребенка.

Фельдшерская бригада прибыла на вызов спустя восемь минут после вызова. Медики остановили кровотечение, наложив повязку и холод, затем доставили ребенка в детский травмпункт. Врачи пришили мальчику кончик пальца.