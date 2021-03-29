В Тюменской области сотруднику ГИБДД вменили выдачу прав без экзаменов

В Тюмени арестованы начальник межрайонного отдела одного из МО ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора авто-мото-транспортных средств УМВД России по Тюменской области и его посредник. Им предъявлены обвинения в получении взятки и посредничество в передаче денег, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

По версии следствия, в октябре 2018 – декабре 2019 гг. водители, желавшие получить водительские права без экзаменов, обращались с соответствующей просьбой к посреднику. Он получал от них деньги и передавал их начальнику отдела, а уже тот говорил подчинённым инспекторам, кому именно выдавать документы без экзаменов. Речь идёт о 12 взятках, сумма не уточняется.

Фигуранты арестованы.