Причиной гибели во время полёта главы Федерации сверхлёгкой авиации Прикамья стал сердечный приступ

Закончено расследование обстоятельств гибели самолёта "Cessna", которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Наиболее вероятной причиной катастрофы самолёта явилась потеря работоспособности командиром судна из-за сердечного приступа. Способствовали трагедии, во-первых, выполнение полёта без прохождения врачебно-лётной экспертной комиссии и действующего медицинского заключения, во-вторых, то, что командир был в стрессовом состоянии. Вызвано оно было, вероятнее всего, потерей ориентировки в полёте", - говорится в отчёте Межгосударственного авиационного комитета.

Напомним, самолет вылетел из деревни Нижнее Городище в сторону поселка Фролы в 11.30 26 октября 2019 г. и пропал. 27 октября направленный в район пропажи вертолет "Робинсон-44" за шесть часов исследовал 600 кв.км лесной местности и автодорога Оса – Кукуштан. В 7.00 28 октября 105 поисковиков и 21 единица техники возобновили поиски пропавшего судна. 29 октября самолет нашли полицейские в лесу в 7 км от деревни Анинское Пермского района. По предварительным данным, самолет взлетел без проведения оценки летной годности, без составления плана полета и получения предполетного задания в службах авиационной навигации. Не были уведомлены о вылете и службы организации воздушного движения.