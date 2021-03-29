На старт, внимание: более половины депутатов Госдумы не имеют шансов переизбраться в сентябре

Политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин представили очередной рейтинг депутатов Госдумы. Эксперты фиксируют изменения и тренды, свойственные началу выборной кампании, а также предсказывают обновление Госдумы в VIII созыве более, чем на половину.

В новом отчете-рейтинге, опубликованном политологами "Депутат-клуба", отмечается "начало активной фазы подготовки к выборам – это приоритет для большинства депутатов Госдумы".

"Ожидаем всплеск популистских инициатив от депутатов в оставшиеся три месяца работы VII созыва", - пишут политологи. Они также отмечают, что острая борьба за второе место разворачивается между ЛДПР и "Справедливой Россией", коммунисты же пока отстают.

Что касается вероятности переизбрания, то эксперты примерно одинаково (с разницей в пару процентов) оценивают фракции "Единой России", КПРФ и ЛДПР: около 21% действующих депутатов имеют высокие шансы переизбраться, около 42% - средние шансы, больше трети (35-37%) – имеют низкие шансы. У "Справедливой России" шансы на переизбрание имеют 52%, а вот в "красной зоне" всего 9% фракции.

ТОП-50 депутатов в сводном рейтинге в который раз возглавил уралец, глава комитета ГД по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников ("Единая Россия"). Его комитет активно участвует в рассмотрении законопроектов, в том числе резонансных, а сам он часто выступает автором инициатив.

В первой дпятерке депутатов оказался только один "не-единоросс" – глава комитета по социальной политике, труду и делам ветеранов, представитель ЛДПР Ярослав Нилов (4 место). Другие участники десятки лидеров: Петр Толстой, Андрей Исаев, Александр Хинштейн, Андрей Макаров, Антон Гетта, Ирина Яровая, Вячеслав Никонов и Олег Нилов.

Индекс активности при этом возглавляют оппозиционные депутаты: Алексей Куринный и Николай Коломейцев (оба – КПРФ).

Индекс медийности возглавляет Александр Хинштейн ("Единая Россия"), глава комитета по информполитике, выдвинувший в последнее время много неоднозначных и скандальных законопроектов.

В аутсайдерах сводного рейтинга оказались Андрей Кузьмин (ЛДПР), Радик Ильясов ("Единая Россия"), Алексей Лисовенко ("Единая Россия"), Иван Пиляев (ЛДПР), Валентин Чайка ("Единая Россия").

Интересно, что рейтинг "народного голосования" возглавляет единоросс Антон Гетта. Причем он возглавляет его и на этой неделе, а ведь именно на этой неделе разразился скандал с участием Гетты: в СМИ появилась информация о дебоше народного избранника на борту самолета "Аэрофлота", сам он ситуацию не комментирует, инцидент уже обещали разобрать на комиссии по этике (если подтвердится информация о приводе Гетты в полицию).