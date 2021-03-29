29 Марта 2021
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Общество За рубежом
Сухогруз Ever Given сел на мель в Суэйком канале. (2021) | Фото: YouTube / Guardian News

Президент Египта объявил о разблокировке Суэцкого канала - нефть вновь начала дешеветь

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси заявил о завершении операции по разблокировке Суэцкого канала. Об этом со ссылкой на его пресс-службу передает Reuters.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель 23 марта из-за сильного ветра и песчаной бури. Сегодня его удалось поднять на поверхность воды. В регионе образовалась огромная очередь из грузовых кораблей, многие из них начали длинный путь вокруг Африки.

На нормализацию движения уйдет примерно три с половиной дня, сообщил телеканалу "Аль-Арабийя" глава управления канала Усама Рабийе.

Тем временем, нефть вновь начала дешеветь после новостей о том, что в Суэцком канале удалось снять с мели судно. Brent обвалилась на 1,66% - до 63,5 доллара за баррель. WTI упала в цене на 1,9% - 59,81 доллара за баррель.

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Президент Египта объявил о разблокировке Суэцкого канала - нефть вновь начала дешеветь

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Теги: суэцкий канал, контейнеровоз Ever Given



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