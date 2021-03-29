Следователи разбираются в причинах пожара с двумя погибшими в Верхней Туре

В городе Верхняя Тура в пожаре погибли два человека. Трагедия случилась вечером 28 марта. Огнем была охвачена квартира в двухэтажном доме, находящемся на улице Лесная. Пламя полностью уничтожило дом. Как сообщили Накануне.RU в пресс – службе Следственного комитета по Свердловской области начата проверка.

«Предварительно установлено, что погибшими являются мужчина, 1978 г.р., и женщина, 1984 г.р. Данные о характере смерти указанных граждан (криминальная или не криминальная) в настоящее время выясняются в ходе судебно-медицинской экспертизы. Для определения точной причины пожара проводится пожарно -техническая судебная экспертиза», - пояснили в ведомстве.

Также следователи ведут опрос других жителей дома. По итогам проверки будет принято решение.