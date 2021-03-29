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Общество В России
Коллаж, убыль населения (2020) | Фото: Накануне.RU

В Общественной палате РФ обсудили провал нацпроекта "Демография"

В Общественной палате РФ состоялось заседание Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению. Основное внимание было уделено национальному проекту "Демография".

Председатель совета, замсекретаря ОП РФ Александр Галушка сообщил, что президент Владимир Путин дал поручение ОП РФ подключиться к корректировке и мониторингу нацпроектов.

Аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин отметил, что за два года финансирование нацпроекта "Демография" выросло почти вдвое - с 363 млрд до 690 млрд рублей. При этом в 2019 году из 27 показателей 10 не были достигнуты, в том числе суммарный коэффициент рождаемости (СКР). А самих показателей много, но их вклад в решение демографической проблемы остается непонятным.

Председатель комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко напомнил, что для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы СКР был на уровне 2,1 ребенка на женщину. В то же время основной приоритет отдается первым и вторым детям, т. е. закладывается модель семьи с одним-двумя детьми, которая обеспечивает вымирание страны. Поэтому нужно тратить больше на поддержку многодетности. Об этом же говорил заместитель полпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов. Почти все сошлись во мнении, что вопрос многодетности - это вопрос культуры и ценностей, а не только материальный.

Отметим, что в 2020 году СКР снизился до 1,49 ребенка на женщину, причем он падает пятый год подряд, и в 2021 году точно снизится еще больше.

То есть складывается парадоксальная ситуация, обратил внимание Штогрин. Финансирование все увеличивается, а ситуация только ухудшается. Куда и на что тогда уходят средства?

Мы ранее неоднократно писали о том же: под демографической политикой понимается что угодно, только не демография. Например, на днях вице-премьер Татьяна Голикова поручила 15 министерствам и ведомствам рассмотреть ранее предложенную ОП РФ методику определения индекса народосбережения, который забалтывает проблему вместо того, чтобы вносить ясность. В то время как демография в строгом смысле - это рождаемость и смертность, а все остальное - лишь влияющие факторы. Однако в 2018 году был занижен и без того низкий целевой показатель СКР. Если в майском указе 2012 года планировалось достичь к 2018 году 1,75, то в указе 2018 года к 2024-му - только 1,7. Иными словами, вымирание планируется ускорить.

Напомним, в 2020 году из-за резкого роста смертности "естественная" убыль достигла почти 700 тыс. О необходимости корректировки нацпроекта "Демография" власти заговорили с конца 2020 года, когда его провал стал очевиден. Замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова заявила, что нужно пересмотреть план по рождаемости в 2021–2023 гг. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что Минтруд и в целом Правительство просто саботируют демографические меры.

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В Общественной палате РФ обсудили провал нацпроекта "Демография"

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Теги: счетная палата, общественная палата, демография, нацпроект



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