В Свердловской области выявлен первый случай укуса клеща в 2021 году

Сегодня, 29 марта, в Свердловской области был зарегистрирован первый случай клещевого покуса в сезоне 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, клещ укусил жительницу Екатеринбурга. Известно, что женщина пострадала от него на территории города.

Специалисты прогнозируют около полугода клещевой активности на Среднем Урале. В 2021 году в целом по области ожидается средняя численность иксодовых клещей в рамках среднемноголетних показателей.

В прошлом году сезон передачи клещевых инфекций продолжался с 14 марта по 19 октября и характеризовался незначительным снижением числа пострадавших и заболевших клещевыми инфекциями. Ежегодно в Свердловской области регистрируется около 25-30 тысяч жертв клещей. Как добавили в Роспотребнадзоре, в этом году количество уральцев, покусанных клещами, ожидается на уровне прошлого года.