29 Марта 2021
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Южноуральца осудили за хищение 11 млн рублей у граждан под видом торговли на бирже

Жителя Сосновского района приговорили к 5 годам в колонии общего режима за хищение у граждан около 11 млн рублей под видом извлечения прибыли от торговли на рынке ценных бумаг, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина зарегистрировался на торговых площадках, занимающихся ведением торгов на рынке ценных бумаг. Он распространил информацию о себе, как об успешном трейдере.

После этого он заключал с потерпевшими договоры займов денежных средств под предлогом их вложения в трейдерскую деятельность. Однако деньги на торгах он не использовал, а распорядился ими по собственному усмотрению.

В результате в 2012-2016 гг. он похитил у семи потерпевших около 11 млн руб.

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Южноуральца осудили за хищение 11 млн рублей у граждан под видом торговли на бирже

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Теги: суд, приговор, хищение, биржа,



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