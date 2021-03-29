29 Марта 2021
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Политика В России Москва
совет уполномоченных по правам человека, Элла Памфилова, уполномоченный по правам человека в РФ (2015) | Фото: Накануне.RU

Новый состав ЦИК утвердил Эллу Памфилову председателем. Не обошлось без скандала

Центральная избирательная комиссия России сегодня собралась в новом составе в первый раз. Ранее президент, Госдума и Совет Федерации утвердили по пять членов комиссии. Среди выдвиженцев от президента была Элла Памфилова, возглавлявшая комиссию с 2016 года.
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Приветствие к новому составу ЦИК прислал Владимир Путин: "За прошедшие годы члены ЦИК России задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов. Развивались институты прямой демократии, повышалась прозрачность всех процедур. Уверен, что и предстоящая федеральная избирательная кампания будет проведена на высоком уровне".

"Я выражаю мнение не только свое, но и своих коллег из регионов, глав избиркомов. Все прорывные новации нашли свое оправдание, они приняты гражданами и должны быть продолжены. Учитывая мнение своих коллег, я предлагаю кандидатуру Эллы Александровны Памфиловой на пост председателя ЦИК. Прошу учесть мнение регионов", - заявила новый член ЦИК РФ Людмила Маркина (экс-глава избиркома Орловской области).

В качестве альтернативы Александр Курдюмов (его утвердила Госдума) выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЦИК. Один из коллег Курдюмова спросил того о мотивах выдвижения. "Вы или не согласны с тем курсом, который предлагает Элла Александровна, либо Вы считаете, что с реализацией курса вы справитесь лучше нее?" – спросили экс-депутата Госдумы. Он ответил, что Памфилову уважает, но про свой курс толком не рассказал. Тогда Курдюмову предложили взять самоотвод. Тут с места начал кричать Владимир Жириновский, который возмутился таким предложением в адрес члена комитета, выдвинутого ЛДПР.

Александр Курдюмов(2021)|Фото: ldpr.ru

Памфилова прокомментировала свое выдвижение: "Я бы не хотела долго рассказывать о своей деятельности. Все, что произошло за пять лет – все ошибки и удачи – вся ответственность, в основном, лежит на мне. Вся работа у вас на виду, на слуху. Что касается будущего: тот огромный задел, спрессованный во времени, заложенный нами в прошлом составе, мы будем развивать дальше. Наша основная цель – легитимность выборов, признание наших граждан. Это очень сложный процесс. Оступился чуть-чуть – и все, рухнуло все. Это не только подсчет голосов. Это регистрация, допуск кандидатов, равенство в информационном пространстве. Цифровизация обеспечивает нам прозрачность процесса.

Николай Булаев, который в прошлом составе ЦИК был первым замом Памфиловой, поддержал ее: "Человек без внутреннего стержня на этой должности долго не проработает. Стержень должен быть не показушным. Некоторые говорят, что глава ЦИК с кем-то там консультируется, кто-то ей руководит… У нее есть внутренний стержень, это огромное достижение. И второй момент. ЦИК реализовала много решений за эту пятилетку. Все они требуют серьезной финансовой поддержки. Чтобы ее получить, надо уметь взаимодействовать и с высшим руководством страны, и с министрами. Авторитет Памфиловой у президента, министров – непререкаем, не помню ни одного отказа при запросе финансирования".

Памфилова заявила про решение Курдюмова составить ей конкуренцию: "Выдвинулся – и слава Богу. Пусть и новые члены комиссии себя проявляют". В перерыве – при подготовке к тайному голосованию по выбору председателя ЦИК – Памфилова предложила Жириновскому "приложиться к шампанскому" в фуршетной зоне.

В итоге 14-ю голосами из 15-ти Памфилова была выбрана председателем ЦИК.

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Новый состав ЦИК утвердил Эллу Памфилову председателем. Не обошлось без скандала

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Теги: элла памфилова, новый состав, цик, председатель избиркома



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