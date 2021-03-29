В Кремле отреагировали на решение Пашиняна уйти в отставку

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что намерение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку не требует незамедлительного разговора с Владимиром Путиным.

"Он же останется исполняющим обязанности", - цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля также подчеркнул, что контакты двух лидеров носят постоянный характер.

Ранее Пашинян заявил, что в апреле формально подаст в отставку ради проведения внеочередных парламентских выборов.

Напомним, в Армении в марте обострился политический кризис после того, как Пашинян попытался уволить руководство генштаба ВС Армении. Военные, в свою очередь, призвали к неповиновению премьеру, в стране прошли митинги.

10 марта Пашинян заявил, что руководитель генерального штаба Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности. Премьер пояснил, что указ об увольнении главы генштаба не был подписан в срок президентом республики Арменом Саркисяном, однако и не был обжалован им в Конституционном суде.