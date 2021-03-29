Под прикрытием «российского вмешательства» в США «пилили» бюджеты спецслужб – Пригожин

Американские спецслужбы активно обвиняют российского бизнесмена Евгения Пригожина во вмешательстве в президентские выборы страны, называя его «угрозой для национальной безопасности США». В связи с этим журналисты Федерального агентства новостей решили обратиться к предпринимателю, чтобы получить его комментарий.

В первую очередь Пригожин отметил, что за все те годы, пока на него сыплются голословные обвинения со стороны ФБР и западной прессы, он стал большим экспертом в сфере политических игр США.

Также бизнесмен напомнил, что в Штатах довольно высокие налоги, которые собираются довольно жестко. Они выше, чем в РФ или других государствах. При этом, если у нас в стране эти средства тратятся на строительство и ремонт дорог, а также развитие медицины и образования, то в США все иначе. Там за все необходимо платить, так как налоги в эти сферы не идут.

«США живет с колоссальными заимствованиями и дефицитом бюджетных средств. Куда тратятся деньги?» — задается вопросом бизнесмен.

Пригожин считает, что деньги уходят в руки Ротшильдов, Рокфеллеров, Сороса и прочих, а чтобы отвлечь внимание общественности, придумываются враги и важные дела, такие как защита секс-меньшинств, экологии и так далее.

«В 2016 году были упущены выборы Трампа. Оказалось, что американские граждане готовы к лидеру, который не крадет деньги, а стремится сделать Америку великой державой. Никто не предполагал такого подхода. Влияние Трампа нужно было ослабить, поэтому ФБР было придумано российское вмешательство. Остальное – какая-то переписка в соцсетях, которая к выборам никакого отношения не имеет», — объясняет Пригожин.

В заключение он отметил, что мультсериал «Симпсоны», предсказавший избрание Трампа на президентский пост еще 16 лет назад, также мог повлиять на позицию общественности США и итоги выборов.

Более подробно о том, как Штаты пытались скрыть свои политические махинации в ходе выборов 2020 года, рассказывается в расследовании ФАН.