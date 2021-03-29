В Челябинске директора компании будут судить за причинение ущерба в 10 млн рублей ресурсоснабжающей организации

В Челябинске будут судить директора ООО "Теплоснабжающая организация" по обвинению в причинении крупного имущественного ущерба ООО "Новатэк-Челябинск", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018 г. обвиняемый изготовил документы о якобы произведенной замене котельного оборудования на газовой котельной в связи с аварийной ситуацией, свидетельствующие о невозможности оплаты потребленного ресурса.

При этом денежных средств от потребителей тепловой энергии и воды было достаточно для своевременной оплаты поставленного газа.

В результате ООО "Новатэк-Челябинск" был причинен ущерб в размере свыше 10 млн руб.