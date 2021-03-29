Свердловские силовики Бусылко и Чуличков не признали вину по делу о взятке

Бывший замглавы регионального Следственного комитета Михаил Бусылко и экс-заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков не признали вину во взятоничестве. Процесс сегодня стартовал в Ленинском районном суде, передает корреспондент Накануне.RU.

Силовикам вменяется получение взятки в особо крупном размере. Адвокат Владислав Вострецов проходит обвиняемым по статьям о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. На заседании он сообщил, что заявление о том, признает ли вину, сделает позже.

Между тем суд решил закрыть от СМИ оглашение обвинительного заключения по делу бывшего замглавы СКР и экс-зампрокурора.

Напомним, что в деле фигурирует директор "НГТ холдинг" Виталий Трухин, Вострецов был его адвокатом. По данным гособвинения, Вострецов предложил Трухину за взятку около 4 млн руб. оказать содействие в отмене постановления о прекращении дела, в котором Трухин проходил потерпевшим, и направлении его в суд. 1 млн руб. должен был получить Чуличков, еще 1 млн - Бусылко. Вострецов выступил посредником в передаче денег. 26 сентября 2019 года Чуличков подписал постановление об отмене постановления о прекращении дела и получил часть денег в размере 500 тыс. руб. На следующий день Бусылко получил от Вострецова 1 млн руб. Впоследствии Вострецов и Бусылко были задержаны при передаче остальной части взятки. При этом выяснилось, что Вострецов договорился с Бусылко и Чуличковым на передачу им 2 млн руб., а сам сообщил Трухину, что вопрос будет решен за 4 млн. Еще 2 млн адвокат планировал оставить себе.