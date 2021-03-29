Северный морской путь не может стать альтернативой Суэцкому каналу

В данный момент Северный морской путь (СМП) не может стать альтернативой Суэцкому каналу и вряд ли когда-нибудь станет полноценной заменой. Такое мнение в беседе с корреспондентом Накануне.RU озвучил аналитик Финансового университета Игорь Юшков.

Разговоры об альтернативе Суэцкому каналу начались после почти недельной "пробки" из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Сухогруз длиной 400 метров сел на мель во вторник из-за сильного ветра и песчаной бури. С тех пор в регионе образовалась огромная очередь из грузовых кораблей, многие из них уже начали длинный путь вокруг Африки.

Минэнерго России из-за инцидента в Суэцком канале предложило Северный морской путь в качестве альтернативы.

"В данный момент Севморпуть не может заменить Суэцкий канал. В реальности инфраструктура пока не готова, и вряд ли когда-нибудь вообще СМП станет полноценной заменой. Даже в момент, когда канал был перекрыт, суда не могли пойти на СМП, потому что сейчас там самая сложная ледовая обстановка. Традиционный сезон навигации длится с июня по октябрь. В настоящий момент там максимальная ледовая нагрузка. Суда, которые идут через Суэцкий канал, вообще не имеют никакого ледового класса. Кроме того, нефтяные и газовые танкеры, контейнеровозы довольно большие, широкие. В то время как в Арктике, если мы говорим о проводке атомными ледоколами, впереди идет ледокол - он колет лед, а за ним - караван судов. Существующие атомные ледоколы в РФ довольно узкие. Потому судна, которые следуют по Суэцкому каналу, за ним в полынью не поместятся", - прокомментировал Юшков.

Он также отмечает, что газовозы с проекта "Ямал-СПГ": нефтяные танкеры, танкеры, которые возят газовый конденсат, имеют довольно большую ледовую нагрузку, либо максимальную, как "Арктик 7". 15 газовозов "НОВАТЭКа", которые вывозят основное сырье с "Ямал-СПГ", - они по сути сами работают, как ледоколы. "Поэтому они могут в полынье за атомным ледоколом проходить, потому что часть льда сами колят. А те суда, которые проходят через Суэцкий канал, они так делать не могут, не имеют ледового класса. Если идти в августе-сентябре, то, в принципе, можно пройти. Но здесь по правилам навигации их могут не допустить на СМП", - сказал Игорь Юшков.

По словам эксперта, чтобы СМП действительно был востребован, нужны новые атомные ледоколы. Россия уже начала их строить: широкие, в два раза мощнее, чем существующие, класса "Лидер". Первые уже строятся на судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке. Но Игорь Юшков отмечает, что первые три ледокола будут построены к 2030 году. И тогда СМП сможет стать альтернативой, и то не для всех судов.

"Пока через СМП транзитом идет очень мало грузов. В основном он используется для вывоза продукции проекта "Ямал-СПГ", в перспективе "Арктик-СПГ-2", "Роснефть" заявляет, что построит свой проект... То есть, в основном он используется, чтобы что-то вывезти с российского Севера, и для снабжения портов и населенных пунктов на трассах СМП. Говорят, что он сократит маршрут из Европы в Азию, но тут важны сроки доставки. Из-за льда судна идут медленнее. Потому по дням выходит практически одно и то же. За дни использования судна платят арендную плату собственники доставки грузов. Потому ледовая нагрузка нивелирует короткое расстояние между Азией и Европой через СМП", - резюмировал эксперт.