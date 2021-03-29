29 Марта 2021
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кот, кошка (2018) | Фото: Накануне.RU

Гинцбург предупредил о новом этапе пандемии из-за домашних животных

Следующим этапом пандемии COVID-19 станет заражение домашних и сельскохозяйственных животных, считает директор Национального Института им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

В интервью "Известиям" он заявил, что патогенный потенциал коронавируса SARS-CoV-2 еще не реализован.

Гинцбург отметил, что в течение года человечество защитят с помощью хороших вакцин, однако к этому моменту будут заражены домашние животные.

"А избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать", - пояснил ученый.

Ранее эксперты заявляли, что кошки и собаки могут болеть коронавирусом, но в легкой или бессимптомной форме. Но при этом они могут быть переносчиками коронавируса, так что на прогулке животных лучше держать подальше от посторонних людей, соблюдать в отношении домашних питомцев гигиенические правила.

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Гинцбург предупредил о новом этапе пандемии из-за домашних животных

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Теги: пандемия, коронавирус, домашние животные



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