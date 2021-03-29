Путин может выступить с посланием 22 апреля

В Кремле наметили на 22 апреля оглашение ежегодного послания президента Федеральному собранию, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства. Эта дата рассматривается в качестве основной. В самом Кремле пока продолжают держать интригу по поводу даты.

В прошлом году послание состоялось в январе, а в апреле новый премьер-министр Мишустин уже выступал в парламенте с отчетом о проделанной работе. В этом году, кстати, правительство тоже будет отчитываться перед Госдумой в апреле, но, вероятно, даты послания и отчета не совпадут.