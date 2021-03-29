29 Марта 2021
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Политика В России Москва
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Путин может выступить с посланием 22 апреля

В Кремле наметили на 22 апреля оглашение ежегодного послания президента Федеральному собранию, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства. Эта дата рассматривается в качестве основной. В самом Кремле пока продолжают держать интригу по поводу даты.

В прошлом году послание состоялось в январе, а в апреле новый премьер-министр Мишустин уже выступал в парламенте с отчетом о проделанной работе. В этом году, кстати, правительство тоже будет отчитываться перед Госдумой в апреле, но, вероятно, даты послания и отчета не совпадут.

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Путин может выступить с посланием 22 апреля

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Теги: послание федеральному собранию, владимир путин, анонс



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