29 Марта 2021
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Общество Тюменская область
Стройплощадка, аэропорт, Тобольск (2021) | Фото: ЗапСибНефтехим

В Тобольске на стройке аэропорта смонтированы основные металлоконструкции здания

В Тобольске на стройке аэропорта завершён монтаж основных металлоконструкций здания. Выполняется укладка сетей наружных и подземных коммуникаций, основу которых составляют трубы различного диаметра из разных марок полиэтилена, производимого "СИБУРом", сообщили Накануне.RU в "ЗапСибнефтехиме".

Параллельно внутри будущего терминала идёт планирование пространства зон ожидания прилета, регистрации и получения багажа и установка перегородок, осуществляется штукатурка стен, прокладка сетей внутренних инженерных коммуникаций – водоснабжения, теплоснабжения, пожарного водовода, кабеленесущих систем. Более 90% строительных конструкций и материалов, использующихся для возведения каркаса здания, – российского производства. Пик строительства аэропорта придется на май, в это время на стройплощадке будет трудиться более 1 тыс. рабочих.

"Работа идёт по графику. До конца 2021 года аэропорт в Тобольске будет построен и введён в эксплуатацию. Прогресс строительства аэровокзального комплекса и других необходимых объектов наземной инфраструктуры – более 50%. Сейчас в строительстве аэропорта задействована 71 единица техники и более 700 человек. Работы ведутся с соблюдением всех необходимых мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Все работы, кроме опасных, идут круглосуточно", - сказал руководитель проекта строительства аэропорта Алексей Мушкин.

Стройплощадка, аэропорт, Тобольск(2021)|Фото: ЗапСибНефтехим

Напомним, разработка идеи возрождения большой авиации в Тобольске началась после рабочего визита президента России Владимира Путина. Еще в 2013 г., открывая крупнейшее в России производство полипропилена на тобольском предприятии "СИБУРа", глава государства дал задание рассмотреть возможность строительства аэропорта в Тобольске. Аэропорт строится как пассажирский, ориентированный на жителей и гостей города. Это совместный проект компании и правительства Тюменской области, который улучшит транспортную инфраструктуру и придаст стимул развитию города. И в духовную столицу Сибири сможет приезжать больше туристов.

Аэрогавань расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 км к югу от Тобольска. Возведение взлетно-посадочной полосы (ВПП) протяженностью 2,4 км и шириной 45 м, а также перрона и рулёжных дорожек началось в апреле 2019 г. и в декабре того же года было завершено. Аэропорт сможет принимать суда типа "Боинг 737-800", "Ту -204/214" и "Аэробус A-321", "Сухой суперджет-100", наиболее часто используемые для перелётов средней дальности.

Отметим, скандал разгорелся из-за имени будущего аэропорта. Из списка потенциальных покровителей исчез покоритель Сибири Ермак. Подробнее об этом - в нашем репортаже.

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В Тобольске на стройке аэропорта смонтированы основные металлоконструкции здания

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Теги: аэропорт, Тобольск, строительство, ЗапСибнефтехим



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