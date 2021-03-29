29 Марта 2021
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала банду, продававшую иностранцам справки об отсутствии COVID-19

Погранслужба ФСБ задержала в Новосибирской области группу людей, продававших иностранцам поддельные медсправки для въезда в Россию.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов для их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений", - цитирует ТАСС представителя ЦОС ФСБ.

У правонарушителей изъяли более тысячи бланков справок об анализе ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, деньги на общую сумму 3 млн руб. в российской и иностранной валюте. Также у банды была клиентская база иностранцев, которые хотели купить поддельные документы.

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ФСБ задержала банду, продававшую иностранцам справки об отсутствии COVID-19

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Теги: фсб, подделка, справка, анализ пцр



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