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Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

ВОЗ определилась с наиболее вероятным сценарием происхождения COVID-19

Наиболее вероятным сценарием происхождения COVID-19 является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории маловероятна. Об этом пишет AP со ссылкой на черновик итогового совместного исследования специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и КНР.

Эксперты перечислили четыре сценария возникновения коронавируса в порядке их вероятности. Они посчитали весьма вероятной передачу вируса через второе животное. Прямую передачу вируса от летучих мышей человеку исследователи оценили как вероятный сценарий, а распространение вируса через пищевые продукты является, по мнению экспертов, возможным, но маловероятным.

В докладе предлагается провести дальнейшие исследования всех гипотез, кроме той, что касается лабораторной утечки, передает РИА Новости.

Научная группа из 13 человек проводила исследования в Ухане в феврале, эксперты, в том числе, посетили Уханьский институт вирусологии и рынок.

Ранее эксперты ВОЗ сообщили, что пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Глава экспертной группы отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса". При этом один из экспертов заявил, что версию об утечке "сложно представить".

Сообщалось также, что эксперты ВОЗ, которые ранее посетили китайский Ухань с целью установить возможные источники возникновения коронавируса, отказалась от публикации промежуточного отчета. Как отметили ученые, им так и не предоставили достаточного доступа к осматриваемым объектам, чтобы они могли определить источник распространения COVID-19.

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ВОЗ определилась с наиболее вероятным сценарием происхождения COVID-19

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Теги: воз, ухань, коронавирус



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