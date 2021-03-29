29 Марта 2021
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Госдума приняла закон "об обнулении"

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Банковские карты ВТБ, Тинькофф, Сбербанк. (2020) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект об ограничении количества кредитов для россиян

Как и обещала глава Банка России Эльвира Набиуллина, законопроект об ограничении количества кредитов для россиян внесен в Госдуму. В документе говорится, что регулятором в этом вопросе будет Центробанк – он будет определять максимальное число кредитов (и их виды), которое можно взять одновременно.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что информацию об ограничениях для граждан банки и МФО должны будут размещать на своих сайтах, пишут "Ведомости".

Нарушения ограничений ЦБ предлагается наказывать повышением коэффициентов риска.

На одной из последний пресс-конференций Эльвира Набиуллина заявила, что считает правильной меру по ограничению кредитования перекредитованных лиц, имеющих несколько займов. Сейчас ЦБ может регулировать этот процесс только с помощью повышающего коэффициента при расчете кредитного риска, но решение выдать кредит или нет принимает все равно сам банк.

"Когда у банков большой запас капитала, они могут позволить себе повышенный коэффициент рисков при выдачи кредитов. Есть количественные ограничения в мировой практике: прямой запрет регулятора на выдачу займов перекредитованным заемщикам или квоты, устанавливаемые для банков. Мы сейчас ведем с правительством дискуссию о возможности введения такого механизма в России", - рассказала глава ЦБ.

Она также обмолвилась о возможном появлении такого явления как квалифицированный заемщик – по аналогии с квалифицированным инвестором. Впрочем, пока такой инструмент только обсуждается. "У меня лично есть сомнения. Надо еще посмотреть, как будет работать с инвесторами", - пояснила Набиуллина.

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В Госдуму внесен законопроект об ограничении количества кредитов для россиян

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Теги: кредитование, закредитованность, банк россии, эльвира набиуллина



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