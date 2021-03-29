"Есть и 30 тысяч в месяц". На Ямале оценили среднюю зарплату нефтяников в 174 тысячи

На Ямале среднюю зарплату нефтяников – 174 тыс. руб./месяц – назвали "средней температурой по больнице". Кто-то получает и 30 тыс., а топ-менеджеры – до 2 млн, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"174 тыс. – "средняя температура по больнице". Понятно, что у "нефтегазовых генералов" зарплаты больше – 1,5-2 млн в месяц. У кого-то и 50 тыс. в месяц может быть. У нас вот коммунисты работают на "кустах", у них зарплаты до 100 тыс. руб. Это немного для Севера. У нам тут недавно мурманчанин приезжал. Написал большой текст, как тут всё хорошо и чисто на Ямале, но цены высокие. При этом даже если приехавший в регион вахтовик получит 60 тыс. зарплату, следующий-то месяц он не работает. Вот и получается", - сказала Накануне.RU депутат заксобрания Ямала от КПРФ Елена Кукушкина.

Напомним, ранее опубликован рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях. Лидером стала Сахалинская область, где средняя зарплата в отрасли добычи нефти и газа составляет около 400 тыс. руб. в месяц, что в два раза большее, чем оплата труда в Москве, – мегаполис оказался на втором месте. В самой доходной столичной отрасли, в сфере финансовых услуг, ежемесячно получают в среднем 187 тыс. руб. Замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплаты нефтяников - 174 тыс. руб. в месяц. На последнем месте в списке – Мордовия, где самой доходной является отрасль транспортного и военного машиностроения – 38 тыс. руб. Также в числе аутсайдеров – Псковская область и Калмыкия.