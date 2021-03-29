Приморского депутата обвинили в мошенничестве с землей на 17 млн рублей

Депутату законодательного собрания Приморья Юлии Толмачевой предъявили обвинения в мошенничестве с земельными участками.

Утверждено обвинительное заключение в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, в период с июня 2012 года по март 2018 года при пособничестве своей знакомой и бывшего супруга обвиняемая оформила в собственность 24 земельных участка.

Часть земельных участков в пригороде Владивостока была присвоена за счет подачи документов с ложными сведениями о якобы уже имеющихся на них объектах недвижимости, другие были оформлены с использованием права на льготное получение земли ветеранами боевых действий.

Эти документы позволили Толмачевой приобрести в собственность землю по льготной цене. Один из участков она оформила на себя, остальные — на своих родственников и знаковых. Общая сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей.