Прикамские "соколы Жириновского" разлетаются из партии

Вслед за депутатом пермской городской думы Ильей Лисняком о выходе из партии ЛДПР объявила гендиректор медиа-агентства "Кулич" Ирина Форсюк, передает корреспондент Накануне.RU.

Она написала об этом в своем Instagram.

"Пять лет я была членом партии ЛДПР. И сегодня с радостью покидаю ее и сдаю партбилет", - сообщила она.

По словам Ирины Форсюк, она не разделяет высказывания лидера партии Владимиры Жириновского, в качестве примера привела предложение "ограничить вес чиновников". Также Форсюк заявила, что в реготделении "установилась неблагоприятная атмосфера", а "партийное обновление", "ставка на молодежь" и прочие многообещающие лозунги за пять лет так и остались лишь красивыми словами".

"Ассоциироваться с командой регионального отделения ЛДПР нет никакого желания, пойду в свободное политическое плаванье, бороздить просторы личных независимых инициатив", - высказалась она.

В комментариях под постом отметился депутат думы Чайковского городского округа Александр Русанов. Он заявил, что ушел из партии в 2019 г. и согласен с причинами, которые указала Форсюк.

Напомним, ранее из партии ушел депутат Илья Лисняк. Решение о выходе из партии народный избранник объяснил тем, что многие партийные инициативы последнего года не были ему близки, а оставаться в партии "по инерции" по мнению Лисняка, нет смысла.