Пожарные Нижнего Тагила обнаружили тело пенсионерки при тушении квартиры жилого дома

В ходе тушения пожара квартиры на пятом этаже дома по ул. Газетная в Нижнем Тагиле, сотрудники МЧС обнаружили тело пожилой женщины. По данному факту территориальным следственным отделом СКР организовано проведение доследственной проверки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Свердловской области, погибшая - хозяйка квартиры, 1933 г.р. На теле не выявлено насильственных признаков смерти.

"Тревожное сообщение о возгорании квартиры поступило в дежурную часть ОП-16 Нижнего Тагила в 19.42. Выехавшие на место происшествия представители МВД установили, что, помимо погибшей от угарного газа женщины, в городскую больницу №7 был госпитализирован ее сын — гражданин Рубанович, 1960 г.р. Врачи оказывают ему сейчас необходимую медпомощь. Предварительной причиной пожара могла стать непотушенная сигарета, отчего воспламенился матрац", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В рамках проверочных мероприятий следователем СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. На данный момент опрашиваются соседи, вся характеризующая документация в отношении погибшей женщины истребована и анализируется. Проводятся судебные экспертизы для определения точных причин смерти пострадавшей и причины возгорания. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.