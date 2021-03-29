29 Марта 2021
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Политика За рубежом
Николас Мадуро (2019) | Фото: kremlin.ru

Президент Венесуэлы предложил нефть в обмен на вакцину от ковида

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил иностранным государствам нефть в обмен на вакцину против коронавируса. Он, правда, не уточнил, как эта схема будет работать, передает Reuters.

По словам Мадуро, Венесуэла ведет переговоры о получении вакцины через проект COVAX (проект Всемирной организации здравоохранения по обеспечению вакцинами беднейших стран мира) и готова платить как средствами, замороженными на зарубежных счетах из-за санкций, так и поставками нефти.

"У Венесуэлы есть клиенты, которые будут покупать нашу нефть. Мы готовы и поставке нефти в обмен на вакцину, но мы никого не будем упрашивать", - заявил глава государства, выступая по государственному телевидению.

Пока Венесуэла получает вакцины только от России и Китая (в стране зарегистрированы только российская и китайская вакцины). Также и правительство, и оппозиция страны ведут переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения по поводу доступа к проекту COVAX. Но при этом правительство Венесуэлы заявило, что не примет вакцину AstraZeneca – одну из основных в проекте.

Стоит отметить, что экспорт нефти в Венесуэле упал до самого низкого за последние 10 лет уровня с тех пор, как Вашингтон ввел санкции в отношении государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela в 2019 году. Экспорт венесуэльской нефти в США прекратился, также Штаты отговорили ряд других стран от покупки этой нефти.

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Президент Венесуэлы предложил нефть в обмен на вакцину от ковида

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Теги: николас мадуро, вакцина от коронавируса, нефть, венесуэла



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