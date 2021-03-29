При крушении вертолета на Аляске погиб самый богатый человек Чехии, партнер Абрамовича

Как минимум пять человек погибли, один пострадал в результате крушения вертолета Eurocopter AS50 на Аляске.

Обломки воздушного судна были обнаружены на леднике Кник, недалеко от города Бьютт. Начато расследование, власти штата запретили все полеты над местом ЧП до вечера 29 марта, пишет Regnum.

Единственный выживший был экстренно доставлен в медучреждение, он находится в тяжелом состоянии.

Reuters со ссылкой на военнослужащих штата сообщает, что воздушное судно перевозило лыжников.

По данным агентства, в числе погибших при крушении - чешский миллиардер Петр Келлнер — самый богатый человек Чехии, бывший владелец российской сети магазинов "Эльдорадо", собственник банка Home Credit. В прошлом году Forbes оценил его состояние в 293 миллиарда крон (около 12,7 миллиарда долларов).

Келлнер - один из важных партнеров магната Романа Абрамовича, пишет политтехнолог Станислав Бельковский в своем телеграм-канале. Он отмечает, что в 2018 году, после конфликта Абрамовича с британскими властями, Петр Келлнер даже рассматривался как возможный номинальный владелец ФК "Челси".