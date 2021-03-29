На Южном Урале за сутки у 133 человек подтвержден коронавирус

В Челябинской области за сутки у 133 человек подтвержден COVID-19, восемь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 56 тыс. 383 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 891 заболевший. За сутки выписаны 199 человек, всего в регионе выздоровели 50 тыс. 123 пациента.

За прошедшие сутки умерло восемь человек, из них пять от коронавируса. Еще у трех человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.