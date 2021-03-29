Участника "скверных" протестов в Екатеринбурге направили на психолого-психиатрическую экспертизу

Ивана Ноговицына из Екатеринбурга, обвиняемого в участии и призывах к массовым беспорядкам в сквере у Театра драмы в мае 2019 г., направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердловской области Ольга Иванцева, которая вместе с коллегами пришла навестить задержанного в СИЗО.

"Про СИЗО и Ноговицына Ивана. Были втроем- Любовь Шадыева-Филатова, Антон Гуськов. Не увидели. С 15 марта на экспертизе. Антон завтра все напишет", - сообщает Иванцева на странице в Facebook.

Напомним, что Ноговицына задержали в ноябре 2020 г. во Владивостоке при пересечении государственной границы, а затем его перевезли в Читу. Позже Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил продлить срок содержания обвиняемого под стражей до 14 июня 2021 г. включительно. На данный момент Ноговицын этапирован обратно в уральскую столицу.