Тарифы на поездки в такси могут вырасти на 5-10%

Тарифы на поездки в такси в этом году могут увеличиться еще на 5–10% на фоне роста цен на топливо, пишут "Известия".

Как сообщили изданию в Общественном совете по развитию такси, продолжение роста цен на горюче-смазочные материалы вызовет однозначную реакцию со стороны перевозчиков.

Большое беспокойство у таксопарков вызывает также рост стоимости метана.

В объединении отметили, что в нескольких регионах страны уже были случаи завышения цен на такси в несколько раз. Так, в Хабаровске из-за дефицита топлива стоимость повышалась в 2-3 раза.

Напомним, в Независимом топливном союзе (НТС) полагают, что до конца года цены на бензин в рознице могут вырасти более, чем на 6% (инфляция сейчас составляет 5,8%), а при негативном сценарии – на 14%.

Ранее в своем годовом отчете о риске повторения топливного кризиса 2018-го года сообщала Счетная палата России. Аудиторы полагают, что сейчас есть все предпосылки для этого, а кризис может привести к усилению социальной напряженности.