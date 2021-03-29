29 Марта 2021
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Экономика В России
такси (2016) | Фото:https://karinamantik.wordpress.com

Тарифы на поездки в такси могут вырасти на 5-10%

Тарифы на поездки в такси в этом году могут увеличиться еще на 5–10% на фоне роста цен на топливо, пишут "Известия".

Как сообщили изданию в Общественном совете по развитию такси, продолжение роста цен на горюче-смазочные материалы вызовет однозначную реакцию со стороны перевозчиков.

Большое беспокойство у таксопарков вызывает также рост стоимости метана.

В объединении отметили, что в нескольких регионах страны уже были случаи завышения цен на такси в несколько раз. Так, в Хабаровске из-за дефицита топлива стоимость повышалась в 2-3 раза.

Напомним, в Независимом топливном союзе (НТС) полагают, что до конца года цены на бензин в рознице могут вырасти более, чем на 6% (инфляция сейчас составляет 5,8%), а при негативном сценарии – на 14%.

Ранее в своем годовом отчете о риске повторения топливного кризиса 2018-го года сообщала Счетная палата России. Аудиторы полагают, что сейчас есть все предпосылки для этого, а кризис может привести к усилению социальной напряженности.

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Тарифы на поездки в такси могут вырасти на 5-10%

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Теги: такси, цены на такси



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