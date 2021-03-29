29 Марта 2021
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Делегация федеральных экспертов работает в Югре (2020) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В Югре с начала пандемии коронавирусом заболели более трех тысяч медработников

В Югре с начала пандемии коронавирусом заболели более трех тысяч медицинских работников, сообщает Ugra-news со ссылкой на главу департамента здравоохранения региона Алексея Добровольского.

Ранее дума Югры одобрила законопроект, по которому медработнику, в случае заражения COVID-19, не повлекшего установления инвалидности, будет выплачено однократное пособие в размере пятикратной величины прожиточного минимума.

Также существуют другие способы защиты медицинских работников. В частности, это приоритетная категория для вакцинации.

В рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в 2021 г. предусмотрена единовременная компенсация в размере миллиона рублей медработникам с высшим образованием, прошедшим конкурсный отбор и прибывшим в города Югры с численностью более 50 тысяч человек после 1 января 2020 года.Также предусмотрены единовременные компенсационные выплаты от 500 тысяч до двух миллионов рублей врачам и фельдшерам, переехавшим в Югру из других регионов после 1 января 2020 года.


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В Югре с начала пандемии коронавирусом заболели более трех тысяч медработников

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Теги: коронавирус, врачи, медработники, COVID-19



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