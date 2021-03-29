29 Марта 2021
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Экономика В России За рубежом
перевалочный хаб, Ямал СПГ (2018) | Фото: Elefsis Shipping Agency Greece

Минэнерго России из-за инцидента в Суэцком канале предложило Северный морской путь в качестве альтернативы

Хотя Суэцкий канал удалось разблокировать после почти недельной "пробки", опасный опыт заставил многих покупателей энергоносителей задуматься о запасных вариантах поставок на случай подобной "морской пробки" в узких (в прямом и переносном смысле слова) местах судоходства.

"Учитывая увеличивающийся объем мировой торговли энергоресурсами, в частности, постепенное увеличение мировой торговли СПГ, появление дополнительных коротких маршрутов доставки грузов становится вопросом времени. Северный морской путь, сроки навигации на котором продолжают расширяться и в 2020 году достигли 9-10 месяцев, имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволяя значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу", - говорится в комментарии Министерства энергетики России по поводу ситуации с Суэцким каналом.

В 2020 году, несмотря на эпидемию коронавируса, грузопоток по СМП превысил плановые показатели и составил почти 33 млн тонн грузов, в том числе более 18 млн тонн сжиженного природного газа. "По СМП идет поставка сжиженного природного газа, нефти, а также многих других товаров.<…> Мы ожидаем дальнейшего роста поставок и исполнения поставленной президентом России задачи по увеличению грузопотока к 2024 году до 80 млн тонн в год", - говорится в сообщении.  

Континентальные же клиенты могут рассчитывать на бесперебойную поставку углеводородов, поскольку тут России корабли не нужны: "Уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК. Крупные российские экспортные проекты, такие как нефтепровод "Дружба", нефтепроводы в КНР, действующие газопроводы "Ямал-Европа", "Северный поток", "Сила Сибири" и "Турецкий поток", обладают высокой надежностью и занимают конкурентные позиции как по себестоимости транспортировки, так и по надежности в сравнении с альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов. Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки" – отметили в ведомстве.  

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Минэнерго России из-за инцидента в Суэцком канале предложило Северный морской путь в качестве альтернативы

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Теги: минэнерго, суэцкий канал, углеводороды, спг, северный морской путь



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