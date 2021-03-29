В Челябинске 365 человек поставили вакцину от коронавируса в ТРК

В Челябинске 365 человек 27 марта поставили прививку от COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава.

Напомним, вакцину можно было поставить в двух ТРК.

В минздраве отметили, что практика массового вакцинирования в торговых центрах от COVID-19 продолжится.

Напомним, 26 марта губернатор Алексей Текслер рассказал, что динамика поступления вакцины позволяет начать более активную кампанию по вакцинации. Он заявил о начале массовой вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах региона.