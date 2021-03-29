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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
ноябрьск (2014) | Фото: Накануне.ru

Новый скандал в Ноябрьской ЦГБ: руководство обвинили в падении зарплат и "заглядывании в карманы"

В Ноябрьске разгорается конфликт между сотрудниками и руководством центральной горбольницы. У работников якобы уменьшилась зарплата, а начальство следит не за качеством оказываемой помощи, а "за тем, что у врачей в карманах", передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Самым важным для нового руководства оказалось проверка тумбочек, пыли под тумбочками, что в карманах у медработников, что они едят (проверяют холодильники в комнатах отдыха. А то, что постоянно ломаются аппараты МРТ, КТ, есть очереди в профосмотрах, люди "зашиваются" на работе, их не касается. Врачи работают на голую ставку, а за дополнительное время руководство платить не хочет и не собирается. Врачи, медсестры, санитарки все "сгорали" на работе и раньше, но знали, что получат достойную зарплату, а сейчас на 30% её урезали. За увеличенный объем работы новый заместитель главного врача отказывается платить", - говорится в посте, размещённом пользователем с ником "Мед Работник" (страница которого, к слову, уже удалена) в группе "ВКонтакте" "Происшествия Ноябрьск".

К записи оставлен комментарий от имени официальной группы больницы. "Уважаемый Мед Работник! Главный врач Ноябрьской ЦГБ планирует собрание трудового коллектива на этой неделе. Вы сможете задать любой вопрос и обсудить любую проблему с ним лично. Приглашаем вас посетить это мероприятие. О дате и времени будут извещены все сотрудники больницы", - уточнили в клинике.

Отметим, другие пользователи соцсети также откликнулись на публикацию.

"Поняла только то, что руководитель требует от подчиненных исполнять свои обязанности. Может, врачи будут теперь диагноз ставить вовремя и адекватное лечение назначать? Да и просто на приёме доктора соизволят посмотреть на пациента. А не только в монитор компьютера. Зарплату платят за работу. Разве нет?" - пишет Наталья М.

Ей ответила Илона К., сказав, что "если бы Наталья поработала пару месяцев медсестрой в онкологическом отделении, поняла бы, о чём речь".

Напомним, в 2019 г. клиника стала "героем" ролика местного блогера. Разговор тогда шёл о том, что пациенты больницы якобы умирали из-за невнимания к ним. Один из мужчин обратился к врачам после падения во время игры в хоккей. По словам его вдовы, медики лечили его от воспаления седалищного нерва, хотя на самом деле он страдал от остеомиелита. В итоге ямалец умер в реанимации. Другая героиня фильма рассказала, что якобы из-за равнодушия врачей, которые небрежно отнеслись к лечению онкологии у её супруга, мужчина в итоге скончался. Главврач клиники Олег Шалаев тогда заявил, что прошли расследования и внутренние проверки. Отклонения от стандартов лечения действительно были, но поводов сомневаться в профессионализме подчинённых у него нет. По его мнению, факты, которые приводят родные умерших, никак не повлияли на лечение и исход заболевания ямальцев.

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Новый скандал в Ноябрьской ЦГБ: руководство обвинили в падении зарплат и "заглядывании в карманы"

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Теги: Ноябрьская ЦГБ, скандал, врач, пациент



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