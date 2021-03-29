В Копейске жители аварийного барака выложили SOS из обломков здания

Жители аварийного барака в Копейске из обломков здания выложили слово SOS, чтобы привлечь внимание властей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Переселения жители добиваются уже 10 лет. Капитального ремонта здесь не было. Стены прогнили, подпол затапливает, а отопления нет. В 2013 году дом признали непригодным для проживания и пообещали расселить до 2023 г.

"Они говорят: денег нет. Если найдем, то расселим вас. А не найдем, так вроде бы и неясно, что с вами делать. Говорят, что мы поздно подали документы, хотя это чиновники затянули процесс и мы не попали в программу расселения до 2021 года. Не успели буквально на несколько месяцев. При этом нам квитанции исправно присылают, суммы – заоблачные", – рассказала жительница дома.

Активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру Челябинской области и Роспотребнадзор с просьбой разобраться и повлиять на ситуацию. Также общественники обратились к главе города, чтобы добиться проведения ремонтных работ в доме.