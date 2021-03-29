29 Марта 2021
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Общество В России
Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин допустил снятие COVID-ограничений в России к концу лета

Ограничения из-за пандемии коронавируса могут быть сняты к концу лета текущего года, сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

По его словам, необходимо дождаться, когда в России появится популяционный иммунитет (около 70% привитого взрослого населения).

Путин полагает, что если кампания вакцинации сохранит свои темпы, то к концу лета страна должна достигнуть этих показателей, передает Regnum.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что создать коллективный иммунитет к коронавирусу получится в июле – августе этого года, если вакцинация в России будет идти по плану. Голикова также попросила россиян вакцинироваться перед предстоящим сезоном поездок и отпусков.

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Путин допустил снятие COVID-ограничений в России к концу лета

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Теги: владимир путин, ограничения, коронавирус



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