СМИ: Академики РАН "засекретили" доклад о бедственном состоянии экологии в сибирских городах

Академики Сибирского отделения РАН опубликовали доклад о плачевном (если не сказать больше) состоянии экологии в городах региона, а потом сами же и засекретили его, чтобы "не быть алармистами" в преддверии выборов. В итоге видео с совещания, посвященного докладу, было удалено с YouTube. Запись сохранилась у издания "Тайга.Инфо".

Выяснилось, что из двадцати российских городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы 78% находятся в СФО.

В 23 сибирских городах интегральный индекс загрязнения атмосферы оценивается как высокий. Почти все население (99%) Таймырского автономного округа, где расположен Норильск, живет в условиях высокого загрязнения воздуха.

В 14 городах региона с самым высоким загрязнением воздуха преимущественный загрязнитель – бензапирен, "очень сильный канцероген". В Кызыле допустимая концентрация этого вещества во время наблюдений была превышена в 116 раз, в Абакане – в 88 раз. По сумме выбросов бензапирена лидирует Норильск, за которым следуют Новокузнецк и Красноярск.

Проблемы есть и с почвами. Тяжелыми металлами загрязнены Свирск (Иркутская область) и Норильск, нитратами и фторидами – Новокузнецк. Речь идет о превышении максимально допустимой концентрации в десятки раз. Ученые отметили и проблемы с водой, сославшись на открытые данные Росгидромета: так, в Новосибирской области 82% поверхностных вод – грязные, в Томской области – 68%, на Алтае чистой считается только 66% таких вод.

Ученые проанализировали не только уровень загрязнения в Сибири, но и болезни жителей. Городами с наибольшими показателями заболеваемости стали Кемерово, Красноярск, Новокузнецк и Иркутск. В Красноярском крае доминируют онкопатологии, в Кемеровской области — врожденные пороки развития, в Алтайском крае — заболевания детей.

После того, как был озвучен доклад, ученые решили… не спешить с его публикацией. "Не нужно выступать алармистами", — посоветовал председатель СО РАН, академик Валентин Пармон.

Основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович заявил: "Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу накануне выборов! Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права. Потому предложения о публикации надо десять раз взвесить. Нельзя возбуждать ненужными вопросами население. Надо ставить эти вопросы перед компаниями (ответственными за вредные выбросы — прим. ред.), перед государством. Их надо последовательно решать. Эта работа должна вестись предельно аккуратно и очень взвешенно. Просто шумом и криком, что мы занимаемся экологией, эту проблему не решить".

"Мы должны пропагандировать нашу деятельность осторожно, — заключил Пармон. — Некоторые данные не надо публиковать неглядюче. Мы не должны создавать алармистские настроения".