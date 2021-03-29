Перинатальный центр Сургута принят федеральными экспертами

Перинатальный центр Сургута готов принять первых пациенток, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Центр охраны материнства и детства в Сургуте готов принимать новое поколение северян. Я наблюдал за реализацией этого проекта с самого начала. Жители Югры должны быть обеспечены лучшим медобслуживанием – это важный признак современного города. 28 марта федеральные эксперты оценивали готовность центра к открытию: осматривали оснащение, знакомились с медперсоналом. Наш комплекс рассчитан на 315 коек, 165 посещений в смену. В год он поможет родиться 10 тыс. младенцев", - сообщил в своём Instagram вице-губернатор Вадим Шувалов.

Он уточнил, что центр – единственный в своём роде в районах Крайнего Севера.

"Я верю, что он станет лучшим медучреждением в своей области. Эксперты со мной солидарны: Центр охраны материнства и детства практически готов к лицензированию и скоро примет первых пациентов", - уточнил Шувалов.

Напомним, возведение нового здания перинатального центра начались в августе 2015 г. В конце 2018 г. одна из самых главных строек округа вышла на финишную прямую, центр должен будет открыться в 2019 г., который в Югре был объявлен Годом семьи. В августе 2019 г. стало известно о заключении дополнительного соглашения о финансировании возведения центра. Всего власти округа выделят частному партнёру строительства, компании "ВИС Инфраструктура", 18 млрд руб., платёж будет "в рассрочку" – до 2024 г.

Во-первых, частному партнёру из бюджета возмещают траты на проектирование, строительство и оснащение объекта. На это власти дают 6,3 млрд руб., 2 из которых заплатили в 2016 г., 4,3 предстояло перевести в 2019-ом. Во-вторых, округ пять лет будет компенсировать затраты будут и после ввода объекта в эксплуатацию. Из бюджета на это дадут 4,6 млрд руб., платёж разобьют на пять частей, первую надо внести уже в 2020 г. В-третьих, власти Югры выделят субсидию на возмещение процентов по договорам займа и/или кредитным договорам, заключенным частным партнером для строительства центра. Это обойдётся окружной казне в 6,3 млрд руб. Общая сумма выделенных группе компаний "ВИС ИНФРАСТРУКТУРА" бюджетных инвестиций составит 18,2 млрд руб.

Добавим, во время пресс-тура для журналистов, состоявшегося в Сургуте в декабре 2018-го, стало известно, что перинатальный центр будет построен по принципу государственно-частного партнёрства и обойдётся в 14,5 млрд руб., а бюджет округа заплатит только 2 из них. Открытие комплекса запланировано на 31 марта. Состоится ли оно именно в этот день, Шувалов в своей публикации не уточнил.