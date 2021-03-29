Заключенные устроили бунт в колонии строгого режима на Среднем Урале

Заключенные колонии строгого режима в Каменске-Уральском устроили бунт, нанеся себе незначительные порезы лезвием. Об этом Накануне.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

По его словам, подобные инциденты часто происходят в местах заключения. "Люди, которые привыкли манипулировать другими людьми, хотели получить определенные преференции и нанесли себе лезвиями незначительные порезы, несколько человек", - заявил Левченко.

В ГУ ФСИН также добавили, что в случае выявления попытки сговора в ходе проведения проверки, к заключенным будет применяться дисциплинарное воздействие – вплоть до уголовного.