В Пермском крае закрылась опасная для жизни ледовая переправа

В Кунгурском районе сегодня закрылась ледовая переправа через Сылву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Переправа, соединяющая поселок Ильича с поселком Троица, перестала работать с 8.00. В МЧС России по Пермскому краю сообщают, что она не соответствует требованиям безопасности.

"Перед планированием маршрута уточняйте работу ледовых переправ на официальном сайте краевого управления МЧС и сайтах администраций муниципальных образований. Пользоваться несанкционированными переправами опасно для жизни!" - говорится в сообщении.