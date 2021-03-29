Ever Given, перекрывший Суэцкий канал, сняли с мели

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале 23 марта, поднят на поверхность воды, об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам руководителя администрации канала Усама Рабийе, буксиры продолжат работать, чтобы обеспечить дальнейшее движение Ever Given по каналу.

Пока сроки разблокировки движения по каналу остаются неясными.

Телеканал Sky News Arabia ранее сообщил, что кусок скального массива, к который уперлась носовая часть контейнеровоза, может стать серьезным препятствием для снятия с мели судна.

Уточнялось, что разгрузка судна может стать единственным возможным способом для снятия судна с мели, пишет Regnum.

Сухогруз длиной 400 метров сел на мель во вторник из-за сильного ветра и песчаной бури. С тех пор в регионе образовалась огромная очередь из грузовых кораблей, многие из них уже начали длинный путь вокруг Африки. В субботу сообщалось, что корма и руль корабля начали немного двигаться.

Ранее CNN со ссылкой на источник в Минобороны США сообщил, что ВМС этой страны направили в Египет специалистов для помощи в разблокировке канала. Ранее США предложили свою помощь по дипломатическим каналам и Египет ее принял.