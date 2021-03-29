В Тюменскую область поступило еще почти 16 тысяч доз "Спутника V"

В Тюменскую область поступило еще 15,6 тыс. доз "Спутника V". Всего регион уже получил 70 тыс. 742 дозы, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

"Эту вакцину уже поставили 54 тыс. 338 жителей. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 45 тыс. 324 пациента. В листе ожидания находятся 29 тыс. 920, записаны на вакцинацию 6 тыс. 879 человек", - уточнили в оперштабе.

Напомним, ранее стало известно о продлении в регионе до 25 апреля "коронавирусных" ограничений.