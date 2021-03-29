В Челябинске объявлен аукцион на поставку 30 трамваев за 1 млрд рублей

29 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
транспорт, общественный транспорт, трамвай (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске объявлен аукцион на поставку 30 трамваев за 1 млрд рублей

Объявлен аукцион на поставку трамваев для Челябинска. Начальная цена контракта – 1 млрд 65 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки от претендентов будут принимать до 12 апреля. Аукцион пройдет 13 апреля.

Согласно документации, подрядчик должен будет поставить 30 трамваев 2021 года выпуска. Они должны быть частично низкопольными и оборудованы вспомогательным посадочным устройством для обеспечения посадки-высадки пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушением опорно-двигательных функций в виде выдвижной или откидной рампы. Цена одного трамвая оценивается в 35,5 млн руб.

Подрядчик должен будет поставить не менее 10 трамваев до 1 сентября текущего года, а остальные – до 29 декабря 2021 г.

Напомним, в феврале Алексей Текслер объявил о запуске масштабной программы реновации трамвайного парка и инфраструктуры в Челябинске. Из областного бюджета в этом году выделят 1,3 млрд руб. на модернизацию 10 км трамвайных путей и покупку 30 вагонов. Будут закуплены трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода. Это будут полунизкопольные трамваи с системой климат-контроля в салоне. Они будут оформлены в едином стиле, и будут сочетать в себе элементы двух цветов — жемчужно-белого и бирюзово-зеленого.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске объявлен аукцион на поставку 30 трамваев за 1 млрд рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: трамвай, УКВЗ, аукцион,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети