В Челябинске объявлен аукцион на поставку 30 трамваев за 1 млрд рублей

Объявлен аукцион на поставку трамваев для Челябинска. Начальная цена контракта – 1 млрд 65 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки от претендентов будут принимать до 12 апреля. Аукцион пройдет 13 апреля.

Согласно документации, подрядчик должен будет поставить 30 трамваев 2021 года выпуска. Они должны быть частично низкопольными и оборудованы вспомогательным посадочным устройством для обеспечения посадки-высадки пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушением опорно-двигательных функций в виде выдвижной или откидной рампы. Цена одного трамвая оценивается в 35,5 млн руб.

Подрядчик должен будет поставить не менее 10 трамваев до 1 сентября текущего года, а остальные – до 29 декабря 2021 г.

Напомним, в феврале Алексей Текслер объявил о запуске масштабной программы реновации трамвайного парка и инфраструктуры в Челябинске. Из областного бюджета в этом году выделят 1,3 млрд руб. на модернизацию 10 км трамвайных путей и покупку 30 вагонов. Будут закуплены трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода. Это будут полунизкопольные трамваи с системой климат-контроля в салоне. Они будут оформлены в едином стиле, и будут сочетать в себе элементы двух цветов — жемчужно-белого и бирюзово-зеленого.