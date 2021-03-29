Центробанк обещает замедление роста цен в апреле

Годовая инфляция по итогам 2021 года в России достигнет максимума в марте и далее будет снижаться.

Однако в текущем году к цели регулятора в 4% показатель уже не вернется – это произойдет только в первой половине следующего года, говорится в прогнозе Центробанка. Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил о том, что годовая инфляция в марте прошла пик в 5,8% и уже начала снижаться – до уровня 5,7%.

Как сообщалось, инфляция в России разгоняется. По данным Банка России, в январе 2021 года она составила 5,2%, в феврале – 5,7%, к 15 марта – 5,8%. При этом регулятор желает видеть рост цен вблизи отметки 4%, но теперь уже реально оценивает, что к такому уровню вернуться в текущем году едва ли удастся и планирует снижение до плановых показателей в первой половине 2022 года.