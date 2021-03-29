ЦИК России изберет руководство комиссии

29 марта состоится первое организационное заседание нового состава Центризбиркома России.

В ходе него члены комиссии определят, кто станет ее председателем, выберут его заместителей и секретаря ведомства. Члены ЦИК выберут новое руководство с помощью тайного голосования. Срок полномочий нового состава составит пять лет.

Как сообщалось, нынешний председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, скорее всего, сохранит свой пост и будет переизбрана в новый состав ЦИК. Пока Памфилова устраивает политические элиты, говорит инсайдер.

Напомним, в комиссии 15 членов, пять из них назначаются Госдумой, еще пять – Советом Федерации, остальные – президентом.